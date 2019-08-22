أحمد خالد صالح: المسرح هو شغفي الحقيقي والوقوف أمام محمد رمضان ممتع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان الشاب أحمد خالد صالح، ضيفا على برنامج "قول يا كبير" على راديو إينرجي، مع الإذاعي صبري زكي.

وقال إن شغفه الحقيقي هو المسرح، كما أكد أنه قرر دراسة المسرح فقط دون تخصص جانبي.

وأضاف: " مرة عرضت مونولوج على والدي، وكان رد فعله إنه غمض عينه، وبدأ يهز راسه، وقالي أهم حاجة كنت أشوف مخارج ألفاظك وصوتك وإحساسك، ولما سألته عن رأيه، قالي مش أنا هزيت دماغي يبقى عجبني".

وأشار إلى إن هناك دور عُرض على والده ولكنه لم ينفذه، وهو "الولد" لبلال فضل، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

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وتابع: "في إحدى المرات، كنت أنتظر والدي داخل السيارة، ووجدت سيناريو وحينما قرأته قُلت له أن هذا العمل سينفذ وأنا أشارك به".

أما عن أول وقوف له على خشبة المسرح، قال: "أول مسرحية كانت بعد وفاة والدي بخمسة أشهر، بعنوان استجواب، ووقتها حضرت العائلة التي كان يراودها الشك في أدائي، ولكنهم أشادوا بأدائي وقتها".

وعن تجربته في مسلسل "30 يوم"، قال: "كانت أول تجربة لي، وأول يوم في تصوير المسلسل هو ثاني يوم من تخرجي واستلامي الشهادة مباشرة، وكنت أشعر بالقلق وقتها، وقررت كسر رهبة اللوكيشن دون مغامرة".

وعن مسلسل "نسر الصعيد" قال: "التحدي أن الدور مختلف، ومسؤولية كبيرة، والوقوف أمام محمد رمضان كان أمر ممتع".