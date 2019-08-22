‪ خاص- منظم حفل محمد رمضان يكشف تفاصيل آخر بروفات حفل الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

يجري الفنان محمد رمضان مساء اليوم الخميس أخر بروفات الاستعداد للحفل الغنائي الذي يحييه مساء غدًا الجمعة 23 أغسطس، والمقام في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وقال منظم الحفل نبيل السويسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انهينا كافة الاستعدادات لتقديم حفل على مستوى الحفلات التي نشهدها بالخارج، وبمجهود وإمكانيات ضعف ما ظهر في حفل الفنان محمد رمضان الأول على مسرح المنارة".

وأضاف: "البروفات مازالت مستمرة، ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس البروفة الجنرال".

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واستطرد: "مساء أمس الأربعاء بدأت بشائر نجاح الحفل، إذ حرص على حضور البروفة ما يزيد عن الـ3000 فرد من سكان القرية المقام بها، وأشادوا بالاستعراضات وعناصر الإبهار التي شاهدوها".

واستكمل: "من المفاجآت التي أعدها الفنان محمد رمضان تقديم عدد من الأغاني الجديدة ".

وأوضح: "انتهينا تمامًا من وضع الترتيبات التي تساعد الجمهور الكبير المتوقع حضوره على الدخول والخروج من مقر الحفل بسلاسة".".

الحفل من إخراج تامر كرم، ويقام بالتعاون بين المنتج ياسر سليم شركة (بلاك آند وايت)، وبإدارة أعمال شركة (مزيكا) للمنتج محمد محسن جابر، وفريق العمل به يضم وليد الحريري "شاشات وإضاءة"، وسامي يوسف "ألعاب نارية"، وتامر فوزي "مسرح