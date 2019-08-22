30 أغسطس.. صابر الرباعي يحيي حفلا بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يحيي المطرب التونسي صابر الرباعي، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس. ويبدأ الحفل في تمام السابعة مساءً، ويقدم الفنان التونسي عدد من أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019". وكان صابر الرباعي قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "صابر 2019"، وتنوعت الأغاني باللهجة المصرية، اللبنانية، التونسية، والخليجية.

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