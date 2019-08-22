فيديو.. أزمة بين طليق الراحلة غنوة ووالدتها بعد ضم حضانة "ياسين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أزمة جديدة اشتعلت بين طليق الفنانة الراحلة غنوة، ووالدتها، بعدما حصلت الأخيرة على حكم قضائي بضم حضانة "ياسين" نجل ابنتها الراحلة، وتم تنفيذ حكم تسليم ياسين لجدته، بحضور النيابة.
ونشر أمير عبدالباقي، والد ياسين، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أثناء تنفيذ الحكم القضائي، وظهر "ياسين" وهو يبكي بعد ابتعاده عن والده.
وعلق "أمير" على صورة جدة ياسين: "هتدفعي تمن كسرة قلب ابني دنيا وآخرة بإذن الله، حسبنا الله ونعم الوكيل".
وكانت الفنانة غنوة قد رحلت عن عالمنا العام الماضي، فيما شارك نجلها "ياسين" في بطولة مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في رمضان الماضي.
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