تراند اليوم : تفاصيل مؤثرة.. فيديو| لحظة انتزاع نجل شقيقة "أنغام" من حضن والده بحكم قضائي...



نشر موقع إخباري مصري، مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم الطفل "ياسين" نجل "غنوة" شقيقة المطربة "أنغام" لجدته.

ويظهر الفيديو لحظة تواجد الشرطة في شقة والد الطفل لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأسرة بتمكين جدته من حضانته بعد وفاة والدته في حادث سير في العام الماضي.

ودخل والد "ياسين" في سجال مع القوة التي حضرت لتنفيذ الحكم، بعد محاولتها اقتحام الشقة، كما جاء على لسان الصوت النسائي الذي يقوم بتصوير مقطع الفيديو.

وقال الأب: "حسبي الله ونعم الوكيل"، و"أفوض أمري إلى الله" تعبيرًا عن امتعاضه من تنفيذ الحكم بإبعاد نجله عنه.

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بينما ظهر "ياسين" تمسك به جدته وهو في حالة بكاء رفضًا لترك والده.

يذكر أن "ياسين"، ظهر ضمن أحداث مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني، الذي عرض في رمضان 2019، ووجهت خالته المطربة "أنغام" رسالة غزل على دوره، مؤكدة أنه صار نجمًا منذ أول لحظة.



