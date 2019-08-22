تراند اليوم : بعد اعتزالها للشعور بـ«القرف» مما يحدث معها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع...



لم يمر أكثر من شهرين على قرار فنانة عربية شهيرة، باعتزال الفن نهائيًا لشعورها "بالقرف"، إلا وخرجت بفيديو كاشفة عن قرار جديد.

وقررت الفنانة السورية الشهيرة أمل عرفة، العودة للتواصل مع جمهورها بطريقة جديدة بعد قرارها اعتزال التمثيل.

وأعلنت الممثلة والمغنية السورية أمل عرفة عن إطلاق قناتها الرسمية على "يوتيوب" بالتعاون مع شبكة وطن. وشاركت الفنانة السورية متابعيها في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مختصر عن قناتها الخاصة في "يوتيوب".

وقالت أمل عرفة: "لكل يلي عم يشوفوني هلأ هاي قناتي الرسمية والوحيدة على اليوتيوب بالتعاون مع شبكة وطن إذا حابين تتابعوني حطو لايك وفعلو زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد من أعمالي وكل شي قديم من أعمالي ويلي مالو قديم مالو جديد.. بحبكم كتير.. كونوا بخير".

وحصد فيديو إعلان أمل عرفة عن قناتها في "يوتيوب"، ترحيبا واسعا من قبل رواد الإنترنت، الذين عبروا عن سعادتهم بإطلالتها الجديدة وافتتاح قناتها على "يوتيوب".

وقررت الفنانة في يونيو الماضي اعتزال الفن، حيث قالت: "سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة".

وسيطر على التصريح اللغة الانفعالية، والتسرّع، إضافة إلى الرغبة بالانتصار لاعتداد شخصي يبدو واضحًا بأنه يتهاوى نتيجة الخيبات المتلاحقة.

والفنانة أمل عرفة تعتبر فنانة شاملة تمثّل وتغني وترقص بشكل احترافي، كما أنه سبق لها أن أسرت مشاهدها بملكة التقديم في أكثر من محطة، وإن عاكستها الظروف، يمكن لها كتابة مسلسل، بمعنى أنها لا تنتظر الفرص حتى تطرق بابها، بل يمكنها صناعة مجدها بنفسها.