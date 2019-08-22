فوجيء الفنان السعودي راشد الماجد باقتحام معجب المسرح وذلك خلال حفله بالعاصمة البريطانية لندن مساء أمس وتقبيل يده ورأسه ليحتضنه الفنان السعودي ويمنع أفراد الأمن من التعامل بقسوة معه. وعاد راشد الماجد يقف على المسرح من جديد ومازح جمهوره “عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس .. الحمد لله جت سليمة” ليتفاعل الجمهور معه ويدخل في نوبة ضحك.
جدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر تعرض لهذا الموقف أكثر من مرة مؤخرا. ففي حفله الأخير اقتحمت فتاة المسرح وهي تحمل علم العراق ووقفت إلى جانب “الساهر” لتستمع لغنائه. وما كان منه إلا أن توقف عن الغناء واحتضنها وأخذ منها العلم وقبله، ثم أوصلها لتترك المسرح، ليستكمل الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقبيل معجب ليده ورأسه.. راشد الماجد: “اشوى ماصار فيني مثل كاظم وماجد” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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