بعد مشاركته أنطونيو باندرياس.. مصطفي جعفر يتألق مع "أولاد رزق 2"

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان مصطفى جعفر ، بعد ان تلقى العديد من السيناريوهات لأعمال سينمائية وتليفزيونية، سيختار المناسب منها لتقديمها خلال المرحلة المقبلة ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه دوره في فيلم "ولاد رزق 2"

الذي يعرض حاليا ً ويحقق نجاحاً كبيراً .

مصطفي جعفر مثل العديد من الأدوار مختلفة والمهمة في مشوارة الفني في خلال ١٠ سنوات آخرهم دور راچا في فيلم "ولاد رزق ٢"

الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وأيضاً دور الظابط سيف الأتربي في مسلسل "آسيا" مع الفنانة مني ذكي ، ودور العدوي في مسلسل "الصعلوك" مع الفنان خالد الصاوي ، ودور خوز أحمد في فيلم "بلاك جولد" مع الفنان انطونيو بانديرس والذي تم عرضه في أوروبا وأمريكا والدول العربية .