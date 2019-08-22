كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 01:48 مساءً - كشفت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن رفضها لعمل عرض عليها في مصر مع الممثل المصري محمد هنيدي، وقالت: “عرض عليً منتج منذ سنوات العمل مع النجم محمد هنيدي ووافقت بشكل مبدئي وطلبت منه إرسال السيناريو”.
وأضافت خلال مقابلة لها ضمن برنامج “The palne”: “لكني وضعت بعض الشروط منها وضع اسمي بجانب اسماء نجوم الصف الأول وعدم حذف أي مشهد لي بعد تصويره وأيضًا أن يكون دوري مساوي لأدوار الأبطال ولكن كل هذه الشروط تم رفضها”.
وتابعت: “لم أتردد في الإعتذار لأنني لن ارخص نفسي كما أنني اتمتع بجماهيرية في مصر وعندما أتواجد بالقاهرة يطلب الجمهور التصوير معي”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي : تعجبني الفنانة اللي ما تنكر أصلها.. وترفض عمل مع محمد هنيدي لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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