كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 01:48 مساءً - أثار المنتج محمد الترك جدلاً كبيراً حول حمل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بطفلهما الثاني، وجاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو وهو يقود السيارة معلقاً على أغنية يستمع إليها، ومشيراً إلى أنها لزوجته والمرأة الوحيدة في حياته، وأرفق الفيديو بالتعليق: “أم تركي”.
وعاد لفت الأنظار أيضاً بنشره صورة أثارت فضول الكثيرين، وبدا فيها وهو يحتضن بطمة معلقاً: “أنا وأم تركي”.
ودفع ذلك بالمتابعين إلى التساؤل إن كانت بطمة حامل بطفلهما الثاني، مشيرين إلى أنهما أيضاً يعرفون جنس المولود وإختاروا إسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. زوج دنيا بطمة يثير الجدل حول حملها بطفلهما الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.