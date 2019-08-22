دوين جونسون يتصدر قائمة الممثلين الأعلى دخلاً.. كم بلغت ثروته؟

تصدر نجم أفلام الحركة دوين جونسون، القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم بحسب مجلة فوربس.

وأشارت المجلة إن “جونسون” المصارع السابق والمعروف بلقب “ذا روك” جنى 89.4 مليون دولار من حزيران/يونيو 2018 إلى حزيران/يونيو 2019.

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وبحسب فوربس فإن الأرباح تضمنت راتب دوين ونسبته من أرباح أفلامه و 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (بالرز)، بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر.

واحتل كريس هيمسورث المركز الثاني بعدما جنى مبلغاً وقدره 76.4 مليون دولار، فيما احتل المركر الثالث روبرت داوني جونيور الذي جنى مبلغاً وقدره 66 مليون دولار.

وكان “جونسون” قد أعلن عن زواجه من حبيبته لورين هاشيان منذ عدة ايام حيث قام بنشر بعض الصور من زواجه في هاواي عبر حسابه على انستغرام.