فى ذكرى ميلاده الأولى زوجة عزت أبو عوف تكشف كواليس أيامه الأخيرة

قالت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، إنها حرصت الأربعاء على زيارة مقبرته، ووضع باقات الزهور عليها وقراءة القرآن على روح زوجها الراحل.



وعن علاقة «عزت» مع أبنائه وأخواته.. تقول زوجته إنه كان والدا وأخا ديمقراطيا وحنونا ، وكان يترك الحرية في اختياراتهم بشكل عام للجميع، كما أنه كان يقف إلى جانب أخوته في جميع الأوقات.

وأشارت إلى أن عزت كان له أصدقاء مقربين في حياته يسأل عنهم بصفة مستمرة، هما الفنان محمود قابيل، والذي يعتبره أخ له، وسهير عبد القادر، أما يسرا فكانت معه بصفة دائما في آخر أيام تواجده بالمستشفي.

أما عن الجانب الشخصي لـ«عزت»، فقالت زوجته، كان منظم جدًا في يومه، فكان ينام 8 ساعات لا ينقصهم دقيقة وإذا استيقظ قبلهم يصبح مزاجه سيء طوال اليوم، ثم يتناول فطوره في الحديقة حيث إنه يحب الهدوء في الصباح كثيرًا، ذلك بجانب عادته اليومية التي لم تفارقه طوال حياته وهي قراءة الصحف الورقية وهو يشرب فنجان قهوته، ثم يتمشى لمدة ساعة كنوع من أنواع الرياضة بالإخص ممارسة السباحة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عزت أبوعوف "سعيد" بالتعاون مع تامر حسني

قصة الفيلا التي قُتل بداخلها شيكوريل وعاش فيها عزت أبو عوف