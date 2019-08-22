هانى شاكر يجرى بروفة استعداداً لحفله بمهرجان محكى القلعة

أجرى أمير الغناء العربى هانى شاكر بروفة تحضيرية استعداداً لحفله بمهرجان محكى القلعة، والمقرر إقامته غدا الجمعة، وشارك نقيب الموسيقيين جمهوره عبر "إنستجرام" بصورة من البروفات.

ومن المنتظر أن يقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها، "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".