خالد الصاوي ينفعل على أحد متابعيه ويهدده تعرف على السبب

انفعل الفنان خالد الصاوي على أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك بعد ما نشر خالد الصاوي صورة جديدة له، وقام أحد المتابعين بالترويج لحسابه الشخصي في التعليقات على الصورة.

وانزعج خالد الصاوي من سلوك المتابع، ما جعله يرد عليه ويهدده في انفعال قائلًا: «هعملك بلوك والله»، ليتضامن معه عدد من باقي متابعيه.

وكان النجم خالد الصاوي شارك في عدد من المشاهد ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد.

الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، ونيللى كريم، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، وإنتاج شركة "سينرجى".

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الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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