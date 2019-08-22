«ولاد رزق» يسيطرون على شباك التذاكر رغم انتهاء موسم عيد الأضحى

القاهرة - لايف ستايل
شهد موسم عيد الأضحى الماضي منافسة قوية من نوعها حيث شارك النجم أحمد عز بفيلم «ولاد رزق 2»، وكريم عبد العزيز بالجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، ومحمد رمضان بـ«الكنز٢»، و«خيال مآتة» لأحمد حلمي ومنة شلبي، و«أنت حبيبي وبس» لبوسي ومحمود الليثي وصوفينار.
سيطر فيلم «ولاد رزق ٢» صدارة شباك التذاكر، وتخطت إيراداته 2,254,898 جنية، بينما حقق فيلم «الفيل الأزرق 2»، إيرادات تخطت المليون جنية.
وحقق فيلم «خيال مأته»، إيرادات 824,009 جنية، وفيلم «الكنز 2» 136,468 جنية، وفيلم «أنت حبيبى وبس»، 55,078 جنية.
وواصل النجم أحمد عز في تحقيق إيرادات بفيلمه «الممر» ووصلت إلي 41,293 جنية، بينما فيلم «كازابلانكا» حصد إيرادات 4,169 جنية.
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