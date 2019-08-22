حكيم في أضخم حفلات الصيف في الساحل

جمهور الساحل على موعد مع حفلة استثنائية للمطرب حكيم، اليوم الخميس، في فندق توليب في الساحل الشمالي، والتب تنظمها «تواصل» في إطار خطة دعم وتنشيط السياحة.

ويقدم حكيم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات كما تم تجهيز المسرح بشكل عالمي بأحدث التقنيات العالمية حتي يخرج بشكل يليق بنجومية حكيم الذي استطاع أن يكون نجم الساحل هذا العام بنجاح منقطع النظير في حفله الأول ثالث أيام عيد الاضحي، وهو ما يسعي لتكراره في حفله الثاني مع «تواصل» والتي وفرت كل الإمكانيات لخروجه بشكل مبهر.

وروج حكيم لحفله، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "إن شاء الله الحفلة يوم الخميس في الساحل الشمالي الكيلو 80 مستنيكم هنعمل أحلى حفلة بأذن الله".

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