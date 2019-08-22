القاهرة - لايف ستايل نشرت المطربة كارول سماحة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو من قصيدة قامت بغنائها فى مهرجان سوق عكاظ. وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "سعيدة جدا بالمشاركة بمهرجان سوق عكاظ لأول مرة فى المملكة العربية السعودية موسم الطائف". وأضافت كارول قائلة: "إليكم مقطع من قصيدة ازرع ضوءك التى أديتها". Advertisements وتفاعل عدد كبير من متابعى كارول سماحة مع أدائها الغنائى المبهر معلقين: قد يهمك أيضاً

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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تشارك الجمهور بقصيدة غنتها في مهرجان سوق عكاظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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