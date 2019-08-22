إلغاء حفل ميادة الحناوي في لبنان

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ منظمو مهرجان "أمسيات حراجل" في قضاء كسروان الجمهور اللبناني بإلغاء الحفل الذي كان مقرراً للفنانة السورية ميادة الحناوي بتاريخ 25أغسطس الجاري. وهو الخبر الذي نقله موقع "الجديد" عن منظمة هذا الحفل السيدة عبير خليل التي أخبرتهم بإلغاء الحفل دون الكشف عن الأسباب_بحسب الموقع.

يبقى تفاصيل الخبر وأسباب الإلغاء طي الكتمان في انتظار صدور بيان توضيحي. علماً أن الحناوي كانت قد تعرضت لعارض صحي بحفلها الأخير في تونس، لكنها خاطبت اللبنانيين مؤكدة أنها ستكون معهم في الحفل الذي كان مقرراً في مهرجان حراجل. فهل تعرضت الخناوي لعارض جديد أم أن هناك سبب آخر خفي حتى الآن

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