نيللي كريم في جلسة تصوير أبيض وأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وعلقت: "بالأبيض والأسود"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. نيللي كريم تشارك في سباق أفلام العيد، بفيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف احمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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