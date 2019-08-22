رزان مغربي تحتفل بعيد العذراء بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، بعيد السيدة مريم العذراء، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وعلقت: "كل عيد وكل العالم بخير وسعادة"، ثم كتبت آية من سورة آل عمران: "يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين". واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية أمس صيام السيدة العذراء، الذي استمر 15 يوما، ويُحتفل اليوم بعيدها.

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