حفلات ساهرة في "موسم الطائف".. والفنانون يعلنون المواعيد بـ "تويتر"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - يشهد "موسم الطائف"، أحد "مواسم السعودية"، فعاليات متنوعة، منها حفلات غنائية ساهرة، يحييها عدد من الفنانين العرب والخليجيين.

ففي 23 أغسطس، يحيي كلٌّ من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة داليا مبارك حفلة غنائية مشتركة، وبعدها بيوم واحد، يلتقي الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره في الطائف في حفلة ساهرة.

أما أصالة نصري، التي تحيي الحفلة الثالثة، فكانت قد أعلنت عن حفلتها في الطائف من خلال حسابها الرسمي في موقع تويتر، حيث غردت: "أهلي وأحبتي في وطني الحبيب السعودية، ألقاكم يوم ٢٨ أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".

أيضاً، لجأت الفنانة أحلام إلى تويتر للكشف عن حفلتها في ختام "موسم الطائف" حيث كتبت في حسابها الرسمي: "الطائف عروس المصايف، ولقائي معكم يتجدد يا أهلي في ختام مهرجان سوق عكاظ، نغني مع بعض والأغاني اللي ودكم".

وكانت الفنانة داليا مبارك، التي تحيي الحفلة الأولى مع عبادي الجوهر، قد أعلنت كذلك عن حفلتها عبر تغريدة في تويتر، قالت فيها: "يسعدني أن أطل عليكم من مكان مميز، له مكانة تاريخية وحضارية كبيرة في العالم العربي، هو ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب، سوق عكاظ".

يذكر أن أحلام كانت قد أحيت حفلاً على مسرح طلال المداح في أبها في إطار "موسم السودة"، وعبَّرت عن فرحتها لكونها أول فنانة خليجية تغني على هذا المسرح الذي أشعلته عندما رقصت "الخطوة الجنوبية" مع فرقة شعبية على إيقاع أغنية "الله يطعني" وسط تفاعل لافت من الجمهور.

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في حين، تعد أصالة أكثر الفنانات العربيات غناءً في السعودية، نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها، حيث أحيت عديداً من الحفلات في كلٍّ من الرياض وجدة والشرقية، آخرها حفلتها في "صيف الباحة" بمشاركة أنغام ومحمد عبده وعبادي الجوهر.

أما الفنان حسين الجسمي، فأشعل بدوره المسرح الروماني في جدة خلال فعاليات "موسم جدة".

يشار إلى أن حفل افتتاح "سوق عكاظ 13" ضمن "موسم الطائف ، شهد تقديم أوبريت غنائي بعنوان "عرب 501"، بدأه فنان العرب محمد عبده برفقة لوحات تراثية، تحاكي العصر القديم، ثم أدَّت الفنانة كارول سماحة مقطعاً غنائياً وسط إيقاعات تراثية جميلة، ليصعد أخيراً الفنان كاظم الساهر إلى المسرح، ويقدم وصلته في الأوبريت وسط إشادة كبيرة من الحاضرين.

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