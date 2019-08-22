شاهد: الفنانة ريانة السيد تشدو بأعذب أغانيها في موسم الطائف الليلة

أعربت الفنانة السعودية ريانة السيد في تصريح للمرصد عن سعادتها باحياء حفلها الغنائي الليلة الأربعاء ضمن موسم الطائف بحديقة الملك فيصل في الطائف. وقالت الفنانة، إن المشاركة في مثل هذه المواسم يعتبر خطوة رائعة تسجل في الصفحات المضيئة للفنان والفنانة مشيرة إلى أن أغانيها التي ستغنى الليلة ستكون منوعة مابين القديم. جديد بالذكر أن آخر أغاني ريانة كانت أغنية باعترافي التي تم بثها الأسبوع الماضي.

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