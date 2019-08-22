العب مع رانيا يوسف واختلافات الصور!

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على التفاعل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعده طرق، وهذه المرة اختارت طرحًا مختلفًا مستعينة بخاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي ‏على انستغرام.

فقد نشرت رانيا يوسف صورة مشتركة لها، وكتبت على الصورة في سؤال للجمهور: “أوجد 5 ‏اختلافات بين الصورتين”، وقد حملت الصورة وسمين أحدهما “مسابقة رانيا يوسف” والآخر “اختلافات ‏ الصور”.

مؤخرًا، شاركت رانيا يوسف في الفيلم الروائي القصير “ليلة حب” من تأليف رانيه البشبيشي، وسيناريو ‏وإخراج رضا عبد الرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد فترة غياب ‏طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تماما، وتدور أحداث الفيلم في إطار من ‏التشويق والأكشن‎.