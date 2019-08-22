يسرا اللوزي تتعرض لحملة تنمر قاسية بعد نشرها هذه الصور!

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية المصرية يسرا اللوزي لحملة تنمر قاسية بمجرد نشرها صور من جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة للدعاية لملابس مصممة الأزياء دنيا عشري. فقد ظهرت يسرا اللوزي في جلسة تصوير بفستان زفاف، وأخرى بفستان سهرة باللون الموف بعدسة المصور التركي إسماعيل المعروف عالميا باسم Izmatique، وتصفيف الشعر مينا خميس ومكياج نورا نمر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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