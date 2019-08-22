أحمد فلوكس يرفض نشر حوار بسبب هنا شيحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فلوكس أنه وقع في خلاف مع مجلة فنية بسبب حوار صحفي أجراه يتعلق بالفنانة هنا شيحة.

الفنان المصري نشر صورة له من جلسة تصوير خضع لها لصالح المجلة، وقال إنه رفض أن يكون عنوان الحوار «هنا حب حياتي»، ولذلك رفضت المجلة نشر الحوار.

فلوكس قال إنه لا يهتم كثيا بعدم نشر الحوار، ولكنه قرر أن ينشر الصور ويعرضها على الجمهور ليعرف رأيه فيها.

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الفنان المصري تلقى عدد من التعليقات التي تغزلت في الصور عبر حسابه الخاص على موقع «أنستجرام».

وكانت هنا شيحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر 9 شهور فقط، وفي هدوء تام.

هنا أكدت على احترامها الشديد لأحمد فلوكس، وقالت إنه لم يسئ لها ولم يفعل ما يجرحها، ولكنهما بعد شهور زواج لم يشعران بالراحة سويا، مما جعلهما يقرران الانفصال.

الفنانة المصرية قالت إن مواجهة الإعلام بخبر الانفصال شغلها هي وأحمد لفترة وكان سبب توترها، ولكنهما قررا في النهاية أن يعلنان الخبر، ولا يضعا أي أمور أخرى في الاعتبار.