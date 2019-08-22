رابح صقر يحيي حفل غنائي كبير في القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان السعودي وموسيقار الخليج رابح صقر حفل غنائي كبير، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.

الفنان السعودي أطل في الحفل ببذلة أنيقة وربطة عنق، بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبحضور رجل الأعمال محمد السباعي .

وأشرف على تنظيم الحفل عادل شحاتة ، وقدم رابح خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة، من بينها: أغنية “خلاص”، وأغنية “قالوا الحب”، وأغنية “بغير أسلوبي”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

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كما حرص الفنان السعودي على الغناء بالعود وسط تفاعل الحضور من الجنسيات العربية المختلفة.

والفنان السعودي رابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية، لقُب بموسيقار الخليج.

اعتمد رابح في بدايته الفنية على موهبته فقط ولم يتبناه أو يصقل موهبته أحد كبعض زملائه في الساحة الفنية، فقد اعتمد على موهبته وأطلق باكورة أعماله في عام 1982 ألبوم “يا نسيم الليل”، وقد احتوى الألبوم على 6 أعمال كانت باللغة العربية الفصحى وحققت نجاح باهر، ثم أصدر بعده ألبوم “صابرين”، والذي احتوى على أربعة أعمال.

وخلال فترة أواسط الثمانينات كون رابح صقر ثنائي مع الشاعرة هتان، وكانت بداية هذه التعاونات في ألبوم “أنا والليل والقمره”، واحتوى الألبوم على 6 أعمال منها أغنية “تأزمت حالتي”.