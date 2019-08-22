تامر حسني يشعل حفل عمان بحضور كامل العدد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
قدم الفنان المصري تامر حسني الشكر للجمهور العماني على حسن استقباله، وذلك خلال إحيائه حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان “صلالة”.
وقال حسني: “بشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الاستضافة وتشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربية الكريمة، كما تشرفت بالجالية المصرية الكبيرة.. كانت حفلة فوق الرائعة وتجاوب فوق الوصف، شكراً مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عُمان”.
وقدم نجم الجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد “عيش بشوقك”، كذلك قدم عدد كبير من أغانيه القديمة التي يعشقها جمهوره مثل: “بعيش” و”بطلة العالم في النكد”، كما منح عدد من الجمهور فرصة الغناء معه على مسرح الحفل، والتقط معهم عددًا من الصور التذكارية.
وكانت قد انطلقت فعاليات مهرجان صلالة يوم 11 يوليو الماضي، وتستمر حتى يوم 22 أغسطس الجاري، وتتنوع الفعاليات هذا العام، ما بين العروض الترويجية والعروض الفنية والمسرحية، إلى جانب عروض الليزر، كما يشهد إقامة العديد من الندوات الدينية والثقافية والاقتصادية والأمسيات الشعرية.
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