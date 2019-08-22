نانسي عجرم في جولة سياحية دينية مع والدتها وابنتيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فترة استراحتها من الحفلات بعد الحفل الأخير الذي احيته في دبي، وقررت قضاء يوم عائلي مميز مع والدتها وابنتيها «إيلا وميلا».

نانسي استمتعت بجولة سياحية لعدة أماكن دينية في لبنان، رافقت فيها والدتها وابنتيها، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات من الجولة، عكست مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها العائلي مع أسرتها.

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من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.

أغنية «راجل وابن راجل» كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.

يُذكر أن نانسي عجرم تعرضت حديثاً لنوع من السرقة الأدبية، من مطربة تركية تُدعى «Çağla»، حيث قامت الأخيرة باستنساخ كليب الأولى لأغنية «ما تيجي هنا» في أحدث كليباتها لأغنية تركية بعنوان«Bi Yere de Yaz، حيث ظهرت الفنانة التركية في الكليب محل الجدل، بائعة في سوق الخضار، وهي نفس الشخصية التي جسدتها نانسي في كليب «ما تيجي هنا»، واللافت أن الاستنساخ لم يشمل فكرة الكليب فقط، وإنما وصل لإطلالات الفنانة اللبنانية أيضاَ.