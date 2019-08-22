نادين الراسي تعيد الجدل حول علاقتها بهذا الإعلامي من جديد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، إلى الأذهان قصة ارتباطها بالإعلامي اللبناني رجا نصر الدين، وذلك بسبب تهنئته لها في عيد ميلاده.

نادين، نشرت صورة لها مع رجا، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بحبَّك بجنون يا كلّ الوفا يا حنون كلّ عام و أنت حبيبي، رفيق الدّرب بإذن الرّب ينعاد عليّي عيدَك لآخر أنفاسي يا عمري”.

رجا، نشر التغريدة مرة أخرى، مضيفًا عليها: “يخليلي قلبك وروحك ندوم”، وأثارت التغريدة العديد من تساؤلات متابعيهما حول عودة علاقتهما مجددًا حيث أن نادين كشفت قبل ذلك في تصريحات صحفية، أنها تعيش قصة حب معه.

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الإعلامي اللبناني كشف في تصريح سابق له أنه تزوج من نادين الراسي، لفترة معينة وانفصل عنها، فهل عادت علاقتهما مرة أخرى؟.

يذكر أن زيجتي نادين السابقتين انتهيتا بالانفصال ففي المرة الأولى تزوجت من والد ابنها مارك، حاتم حدشيتي، والمرة الثانية من الممثل جيسكار أبي نادر ورزقا بطفلين كارل ومارسيل.

وكانت نادين، قد كشفت مؤخرًا أنها تعيش قصة حب جديدة مع شاب يدعى مجد دعبول، ونشرت صورة لهما وعلقت عليها قائلة: “المال يشتري لي الأحذية، لكن لا يستطيع شراء الحب، العائلة والسعادة”، ووضعت قلبين أحمرين على الصورة، وأرفقتها بصورة أخرى لطعام وقالت إنه الأكل المفضل لحبيبها.