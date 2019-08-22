ظهور لابنة هيفاء وهبي مع شقيقها للمرة الأولى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة شقيقها للمرة الأولى والذي يبدو كنسخة ثانية عنها.

شقيق زينب فياض،من والدها نصر فياض يمتلك نفس لون العيون وملامح قريبة جدا منها وإن كان بوزن زائد عنها بشكل ملاحظ.

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وحصدت الصورة على العديد من تعليقات جمهورها الذي أثنى على علاقتهما وجمالها.

كما استعرضت زينب من خلال خاصية الأستوري، فخامة منزل والدها، والكائن بلبنان، والملئ بالتماثيل والأنتيكات، وكذلك المسجد الذي حرص والدها على بنائه في حديقة منزله مؤكدة أنه من أجمل الأشياء التي فعلها والدها إذ يجتمعون فيه للصلاة.

زينب، قد كشفت عن هواية والدها في تربية الخيول والإسطبل الذي يمتلكه في منزله.

يذكر أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به في عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.