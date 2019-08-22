حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته إسراء عبدالفتاح برومانسية شديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 احتفل الفنان المصري حمدي الميرغني، نجم “مسرح مصر” بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، برومانسية شديدة. الفنان المصري نشر مقطع فيديو ضم مجموعة صور جمعته بإسراء على نغمات أغنية “قالوا اليوم القمر ميلاده” ، وأرفقها بتهنئة رومانسية لزوجته. الميرغني قال: “عيد ميلاد حبيبتي كل سنه وانتي مراتي حبيبتي أنهارده بحتفل بعيد ميلاد جديد لبنتي عيد ميلاد جديد بيتجدد معاه حبي ليكي..ويزيد فيه شوقي ولهفتي عليكي ..ويكبر بيه أحساس تعلُقي بيكي”. Advertisements وأضافت: “ولا مليون كلمة أو وصف يوصف سعادتي وفرحتي بوجودك جنبي ومعايا ياكل حياتي وفرحة دنيتي ...ربنا يخليكي ليا ويقدرني أكون سبب في سعادتك وفرحتك”. عدد كبير من متابعي حمدي تمنوا لزوجته إسراء عيد ميلاد سعيد، ودعوا لهما بدوام السعادة الزوجية. وكان الفنان المصري حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبدالفتاح قد احتفلا بزفافهما في شهر إبريل عام 2017، وأقاما حفل زفاف كبير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم نجوم “مسرح مصر”.

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