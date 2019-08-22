شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك حول حملها بصورة من حمام السباحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تناولت إحدى صفحات محبي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، صورة حديثة لها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وشقيقها محمد من داخل حمام السباحة.

ويعد الظهور نادرًا لشيرين منذ انتشار شائعات حملها، ورغم تكذيب الفنان حسام حبيب للأخبار المنتشرة عن حملها إلا أن شيرين ظهرت بوجه منتفخ جدًا، وحرصت على إخفاء جسدها كله بالماء، حتى لا تظهر معالمه، الأمر الذي زاد من التكهنات حول حملها من جديد.

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شيرين، قد انتشرت لها برفقة زوجها حسام حبيب خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت ببطن منتفخ بعض الشيء وأثار سفر شيرين خلال الفترة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، واعتذارها عن إحياء العديد من الحفلات الفنية إلى إثارة الأقاويل حول استعدادها للإنجاب بالولايات المتحدة مثل غيرها من النجوم.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة، وهي تحمل عنوان “الحب خدعة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

شيرين عبدالوهاب طرحت منذ فترة ألبوم “نسّاي”، وحققت من خلاله نسب مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.