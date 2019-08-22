معجب يقبل يد راشد الماجد على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ الفنان السعودي راشد الماجد خلال إحيائه حفل غنائي كبير بالعاصمة البريطانية لندن، باقتحام معجب المسرح أثنا غنائه.

المعجب اندفع نحو الفنان السعودي وقام بتقبيل يده ورأسه، فاحتضنه راشد، ومنع رجال الأمن من التعامل بقسوة معه.

راشد علق على هذا الموقف بطرافة شديدة، حيث قال: عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس .. الحمد لله جت سليمة”، وهو ما أدخل الجمهور في نوبة ضحك.

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وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد تعرض لعدة مواقف مشابهة مؤخرا، كان من بينها اقتحام فتاة المسرح وهي تحمل علم العراق ووقفت إلى جانب الساهر لتستمع لغنائه.

الفنان العراقي توقف عن الغناء واحتضنها وأخذ منها العلم وقبله، ثم أوصلها لتترك المسرح، ثم استكمل الغناء.

وراشد الماجد مغني سعودي ويعتبر من أشهر مطربي الخليج، ولد في البحرين من أب سعودي ومن أم بحرينية وهو حاصل على الجواز البحريني.

مشوار راشد الماجد الفني ممتد لأكثر من 30 سنة، استطاع خلاله أن يحصد النجاحات والإنجازات المتتالية، كما استطاع أن يضيف الكثير للفن العربي والموسيقى العربية. وبلا شك استطاع أن يكون له جماهيرية ممتدة من الخليج العربي وحتى المغرب العربي.