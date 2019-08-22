الفنانة مي فاروق تعلن طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية مي فاروق طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي وقع منذ عدة شهور.

مي نشرت صورتين جمعتها مع ابنها وابنتها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت قائلة: “تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت ان أحلي وأجمل علاقة حب حقيقيه هي اللي مع ولادي حبايبي زينه ومالك وشغلي”.

Advertisements

وأضافت: “ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم و يوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجه ليا اكتشفت ان ربنا اعطي لي هديه مش ممكن تتعوض بكنوز الارض اكتشفت مدي قوتي اللي استمديتها من حبهم ((بعد ما تم طلاقي عن والدهم من شهور ))”.

وتابعت: “كل احترامي وتقديري للعشره الطيبه اللي كانت قدر ربنا الحمدلله..اكتشفت انهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلي علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي”.

يذكر أن الفنانة المصرية مي فاروق كانت قد أحيت مؤخرًا حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت خلال الحفل العديد من أغاني الزمن الجميل منها: “انت عمري ، وأنا مالي”، بالإضافة إلى عدد من أغاني العندليب.