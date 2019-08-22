محمد محسن ومسار إجباري يشعلون حفلهم بمهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

اقيم حفل فريق “مسار إجباري” والمطرب محمد محسن، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعه في دورته ال٢٨ تحت رئاسه الدكتور مجدي صابر.

وشهد الحفل زحام جماهيرى غير مسبوق شهدته ثالث ليالي القلعة الموسيقية بآلاف من الجماهير الذين توافدوا على مكان الحفل قبلها بأكثر من ساعتين، أدى فى نهاية المطاف لغلق الأبواب أمام المئات منهم نظرًا لاكتفاء ساحة مسرح محكى قلعة صلاح الدين بالحضور، لتحدث الفرقة القادمة من عروس البحر زلزالًا موسيقيًا من هتافات الجمهور وتفاعلهم مع كافة أغانيها مثل “كانت هتفرق” و”شيروفوبيا” و”للحزن أصول” و”اقرا الخبر”، فى رحلة غنائية استمرت قرابة الساعة وربع من الزمن.

Advertisements

واحتفت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة سنوات، ويضم “الألبوم” فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن “ستايل” مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، “تقع وتقوم” و”اقرأ الخبر”، منها “نضرنى زين” بطريقتها البدوية” و”فاكرة” بلمستها الرومانسية، بجانب ديو “كائن فضائى” بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل “أغانى منفردة”، وهما “مطلوب حبيب” و”مساومات”.

وقدم ثان فقرات الحفل المطرب محمد محسن، حيث أطرب الحضور بالعديد من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل منها “البحر بيضحك ليه ،حب حياه ،ايام زمان”، وغيرها.