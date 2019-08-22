محمد الحلو وهشام خرما يتألقان في أول فعاليات محكى القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث أقيم ثلاثة حفلات متتالية بدأها الموسيقار هشام خرما ومجموعته حيث عزف على البيانو والكي بورد عددا من إبداعاته اللحنية الخاصة المفعمة بروح العصر، ومثلت حوارا فنيا مزج الآلات الشرقية والوتريات مع النفخ والإيقاع من خلال جمل موسيقية صاحبها مؤثرات صوت بشري ليخلق حالة موسيقية فريدة ومبتكرة.

وفي مفاجأة استضاف خرما الفنان وائل الفشني وعازف المزمار الشعبي سيد ليقدم معهما واحة الغروب وابتهال ديني، وقبل أن يغادر المسرح قدم موسيقى فيلم “شمس الزناتي” للموسيقار هاني شنودة، والتي أعاد توزيعها وشارك فى عزف إيقاعتها وائل الفشني.

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كما شارك الحضور فى الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتى أعدتها وزارة الثقافة للتأكيد على ريادة أقدم حضارات الأرض إقليميا وعالميا، حيث تفاعل الجميع مع فرقة إيقاعات غينيا التى قدمت نماذجا من الفنون الفلكلورية المميزة لغرب القارة السمراء مصحوبة بأداء حركي تناغم مع دقات الطبول التقليدية، ونفس السياق استجابت الاوبرا لرغبة الفرقة فى تقديم حفل اخر للجمهور المصرى وتقرر إقامته فى الثامنة مساء السبت ٢٤ اغسطس بمسرحها المكشوف.

وكان الختام مع النجم محمد الحلو الذى قدم التحية لمنتخب مصر لكرة اليد لحصوله على كأس العالم، ثم تألق فى أداء نخبة من أعماله الخاصة، التى رسمت ملامح مشواره الفنى، وارتبط بها الجمهور وجدانيا منها: “هتتساوى، يا حبيبى، عمار يا اسكندرية، اه، عراف، جت م الغريب، ليالى الحلمية، صدقي احساسي، أهيم شوقا”، ومن تراث الطرب تغنى بـ “يا مسافر وحدك”.