أحدث ظهور للفنانة شيماء سعيد بعد ارتداء الحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ أعوام قررت الفنانة المصرية الشابة شيماء سعيد أن تبتعد عن مجال الفن، وترتدي الحجاب.

في ظهور حديث للفنانة الشابة تداول الفانز صورة لها مع خبيرة التجميل، والتي نشرت صورة لها مع شيماء سعيد عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، وكتبت: «مع شيماء سعيد».

صورة شيماء سعيد بالحجاب حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن المطربة شيماء سعيد طرحت ألبوم “حلم حياتك” عام 2016، الذي عادت به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة استمرت لعدة سنوات.

وأطلقت شيماء منذ سنوات كليب أغنية “أحاسيس بنات”، الذي صورته شيماء سعيد فى تركيا وأخرجه كريم كبارة، ودارت فكرته حول زوجة تكتشف خيانة زوجها فتنتقم منه ولكن بطريقة جديدة.

الفنانة المصرية فاجأت جمهورها العام الماضي بطرح خط أزياء يحمل اسمها، وبذلك قررت الفنانة أن تغير مستقبلها تماما.

شيماء سعيد من مواليد عام 1977، بدأت حياتها الفنية كممثلة في سن صغير، فشاركت في فيلم «إسماعيلية رايح جاي»، وشاركت أيضا في مسلسل «هوانم جاردن سيتي».