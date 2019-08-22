شكران أوفالي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول في أجواء مبهجة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التركية شكران أوفالي بعيد ميلاد ابنتها «ميهران إيلا» التي اكملت عامها الأول في أجواء مبهجة، بحضور أقرب أصدقائها من داخل الوسط الفني.
شيبنام بوزوكلو، رضا كوجا أوغلو، سونجول أودن كانوا من أبرز حضور حفل عيد الميلاد، وكان لافتاً ظهور الرضيعة بأكثر من فستان، في الوقت الذي بدت فيه شكران بفستان بسيط، عكس حرصها على عفوية الحفل.
شكران لم تكتف بالحفل، وفاجأت متابعيها بنشر صور لابنتها، ظهرت فيها ميهران بأيامها الأولى، وهي اللقطات التي تشاركها النجمة التركية مع الفانز لأول مرة، معربة عن شدة ارتباطها بابنتها، والتأثير القوي الذي أحدثته في حياتها بكلمات مؤثرة، لاقت اعجاب متابعيها، ومن أبرزها: «لقد اكتشفت كل شئ وبدأت من جديد، وُلدت معك من جديد، أكبر أحلامي هو رؤيتك تكبرين أمامي، لا تنسي، سنظل نحبك دائما، لن نتخلى عنك لحظة، عيد ميلاد سعيد».
يُذكر أن شكران أوفالي متزوجة من لاعب كرة القدم جانر إركين الذي احتفلت بزفافها عليه يناير 2017 بعد قصة حب جمعتهما في إيطاليا، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى أغسطس 2018.
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