بيرجوزار كوريل تؤكد الشائعات وتعلن حملها رسمياً.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل ما أثير مؤخراً حول حملها في مولودها الثاني من زوجها، النجم خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان».

بيرجوزار كانت قد أثارت شكوكاً حول حملها خلال ظهورها الأخير مع نجم «حريم السلطان» في حفل عيد ميلاد مديرة أعمالهما، حيث انهالت عليهما فلاشات المصورين لحظة خروجهما من السهرة، وكان لافتاً حرص النجمة التركية على وضع حقيبتها على بطنها بطريقة اوحت للصحفيين والمصورين رغبتها في اخفائها، وهو الأمر الذي أثار شكوكهم حول حملها، ورغبتها في اخفاء انتفاخ بطنها.

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النجمة الشهيرة بـ«القاضية فريدة» التقطتها عدسات المصورين في أحدث ظهور لها خلال جولة تسوق بأحد المراكز التجارية بإسطنبول، حيث بدت مرتدية فستان فضفاض، وقد اعلنت حملها رسمياً قائلة: «الشكر الكثير لله، كل شئ على ما يرام، مثلما قرأتم في الأخبار ننتظر الطفل الثاني، شعور رائع وجميل جداً، أتمنى أن يمنح الله هذا الشعور للجميع».

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.