شاهد كيفانج تاتليتوج وزوجته في عطلة رومانسية على متن يخت فاخر.. كمّ ثمنه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» قضاء أجازته الصيفية، ولم يبدأ أي مشروع فني حتى الآن، كام أنه يحاول تعويض زوجته، باشاك ديزر عن وقت انشغاله عنها، خاصة بعد أزمة وفاة والدها يونيو الماضي.

عدسات الباباراتزي رصدت كيفانج وباشاك في عطلتهما الأخيرة، والتي اختار الزوجان أن تكون داخل تركيا، حيث قضى الثنائي 3 أيام في مدينة مرماريس، ثم انطلاقا في رحلة رومانسية بعرض البحر على متن يخت فاخر يصل سعره إلى 110 ألف يورو أي ما يعادل 700 ألف ليرة تركية.

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اللافت أن الزوجان قضيا أغلب وقتهما على متن اليخت في حالة انسجام واسترخاء واضحة، ولم يهتما بالسباحة وغيرها من الأنشطة البحرية.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.