شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض فنانة شهيرة لحادث مروري مروع في الرياض والان مع التفاصيل

تعرضت الفنانة المعروفة زارا البلوشي لحادث مروري في مدينة الرياض وبرفقتها الفنانة ريماس منصور. وقامت الفنانة ريماس منصور بنشر مقطع فيديو للحادث عبر حسابها في سناب شات. واظهر المقطع سيارة البلوشي وقد لحقت بها بعض الاضرار بعد ان اصطدمت بسيارة متوقفة على جانب الطريق. ونشرت شركة نجم تقريرا حول الحادث باللغة الباكستانية ولك وفقا لجنسيتها.

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