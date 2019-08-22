نانسي عجرم مسك ختام مهرجان صلالة السياحي

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Aug 22, 2019
اختتمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلات مهرجان صلالة السياحي، يوم أمس الأربعاء، 21 آب/أغسطس الجاري، مسجلة اقوى حفلات المهرجان لناحية الاكثر حضوراً بحسب المنظمين.
اعتلت “عجرم” المسرح وسط تفاعل وهتاف من قبل الجمهور خاصة بعد غياب 14 عاماً عن صلالة، وعلى أنغام “بدنا نولع الجو” أشعلت المسرح لاكثر من ساعة مقدمةً باقة منوعة من أجمل وأشهر أغنياتها، كما أن الجمهور لم يتوقف عن الغناء معها طول السهرة.
عبّرت نجمة “ما تجي هنا” عن اشتياقها للجمهور الذي بادلها نفس الشعور وذلك بعدما سجل الحفل جماهيرية كبيرة ضمن هذه الدورة.
أطلت “عجرم” بفستان أزرق اللون أنيق وملفت. ونشرت الفرح والحب والسعادة لساعة ونصف الساعة، فهي أينما حلّت تزرع الفرح والبهجة .
الجدير ذكره أن نانسي عجرم أول فنانة لبنانية تقف على مسرح المروج بصلالة في عام 2005.
بقلم: T.Alamri
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