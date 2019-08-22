افتتاح ليالي مسرح الأوبرا في الحمامامات

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""الخليج 365"" من بيروت: قدّمت الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو محمد الأسود عرضاً بعنوان "لقاء" بمشاركة الفنانين "آية دغنوج" و"أحمد الرباعي" عل مسرح المركز الثقافي في إطار "ليالي مسرح الأوبرا في الحمامات". دغنوج

واعتلت الفنانة "آية دغنوج" المسرح بثوبٍ أبيض لتؤدّي مجموعة من المألوف التونسي في مقام الإصبعين بعد أن قدّمت الفرقة الوطنية للموسيقى وصلةً من الموسيقى التونسية في مقام سماعي الإصبعين. تلتها بأغنية "العمر بين يديك" للفنانة التونسية نعمة التي تفاعل معها الجمهور قبل أن تبرز قدراتها الصّوتيّة بأغنية غير متداولة لكوكب الشّرق أمّ كلثوم "حانة الأقدار" ألحان محمد الموجي، وتعود بعدها إلى أصولها الكافيّة وتقدّم بصوتها الدّافئ باقة من الأغاني الكافيّة المقدّمة بتوزيعٍ جديد. فيما اختتم تالجزء الأوّل من الحفل بأغنية "اسأل عليّا" لليلى مراد. Advertisements الرباعي

أما الفنان أحمد الرّباعي فقد اختار توليفة مختلفة من الأغاني كاشفاً عن مساحاته الصّوتيّة التي افتتحها بأغنية "جبّار" لعبد الحليم حافظ متبوعة بأغنيتين لعلي الرّياحي "يا شاغلة بالي" و "يا بوسعيد يا عالي" ثم أغنية "أمّا براوة" لنجاة الصّغيرة قبل أن ينتهز الفرصة ويقدّم أغنياته الخاصّة وهي "أنا نحبّك منغير تفلسيف" و"وعد" ليكون مسك ختام هذه السّهرة الطّربية بديو أغنية "المحكمة" لكاظم السّاهر وأسماء المنوّر التي قدّمها الرّباعي في ديو مع آية دغنوج بأداءٍ أشعل الحضور تفاعلاً في أولى ليالي مسرح الأوبرا في الحمامات التي ينظمها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وبالتعاون مع المركز الثقافي الدولي بالحمامات ودار المتوسط للثقافة والفنون تحت إشراف "وزارة الشؤون الثقافية".

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