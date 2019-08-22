شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 5 صور لـ سوسن بدر بالشعر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطف النجمة سوسن بدر، أنظار جمهورها و محبيها بمجرد الظهور على شاشة التلفزيون و يستمتعوا بأدوارها المتميزة فى الدراما، والأيام الماضية ظهرت سوسن بدر فى البرامج التلفزيونية بشعر أبيض قصير، مؤكدة ذكرت أن هذا اللون الأبيض هو شعرها الحقيقي وأنها استغنت عن فكرة صبغ شعرها بالأسود، وأنها متصالحة جدًا مع شكلها فى هذه المرحلة العمرية.

وقد حلت النجمة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أول أمس الثلاثاء، من برنامج "صاحبة السعادة"، الذى يذاع عبر فضائية "dmc"، وتحدثت سوسن عن لوك الشعر الأبيض الذي ظهرت به فى معظم البرامج والمناسبات.

كما عبرت إسعاد يونس، عن سعادتها بالفنانة سوسن بدر، على جرأتها وقدرتها على تحدي وقهر الجميع، وظهورها بهذا اللوك.



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