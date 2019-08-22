شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسني حديث رواد تويتر بعد روعة التمثال المنحوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل رواد موقع تويتر فى التمثال المنحوت للنجم الكبير حسنى حسني، مشيدين بالنحات الشاب محمود فؤاد الذى نحت تمثالا للفنان القدير حسن حسني، معبرين عن إعجابهم الشديد بالتمثل لأنه نسخة طبق الأصل من ملامح حسن حسني، وانهالت التعليقات بمهارة النحات وروعة العمل الفنى، عبر هاشتاج حسنى حسني الذى احتل مرتبة متقدمة اليوم الخميس فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى.

وجاءت بعض التعليقات على الهاشتاج كالتالى، "حسن حسنى التجاعيد فى وشه تحس إنك بتشوف عمر كامل كل خط له حكاية بحب اتفرج على ملامح وشه اوى لما كبر الزمن مرسوم بتفاصيله ربنا يبارك فيه، السكر اللى حلى افلامنا".

كما عبر الفنان أحمد صلاح حسنى إعجابه التمثال المنحوت للنجم حسن حسنى، وكتب تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا، "عم حسن يستحق إنه يقلب الدنيا مش بس تويتر بعشقه".

ويشارك النجم حسن حسنى فى فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.





Advertisements



















أحمد صلاح حسنى