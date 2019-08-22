شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى القيصر كاظم الساهر مساء اليوم الخميس حفلا غنائيا فى السعودية على مسرح طلال مداح بمدينة أبها ومن المتوقع توافد الجماهير بشكل كبير لما يتمتع به القيصر من قاعدة جماهيرية واسعة فى مختلف الدول.

وطرح المطرب كاظم الساهر منذ أيام أغنيته جديدة تحمل اسم "صباح الخير"، من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وكشف القيصر كاظم الساهر عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "صباح الخير"، مؤكدا حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، متمنيا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربى.