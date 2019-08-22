بعد غناء الهضبة ليوم "التلات" ورحيم لـ"الخميس".. تعرف على أبرز أغاني الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

طرح الفنان محمد رحيم، برومو أغنيته الجديدة بعنوان "الخميس حبوب"، تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من ألحانه وتوزيعه، وكلمات باسم عادل، كما طرح الفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين، ولاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أغاني الأيام:

-هلا بالخميس

أغنية "هلا بالخميس" هي للمطرب السوري معن برغوث، الذي يغني فيها: "هلا والله يا بعدهم، هلا والله بالونيس، أنا من يوم الأحد وأنا هوجس بالخميس".

-أيام الأسبوع

أغنية "أيام الأسبوع" من غناء فرقة جيليانا، وتوزيع حميد الشاعري، وتبدأ بجملة: "السبت أحد إتنين تلات أربع خميس جمعة".

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- يوم الأحد

هي أغنية من التراثي اليمني، وتم تقديمها أكثر من مرة بأكثر من مطرب، "يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد، غصب عني صرت بعده صرت ما هميت واحد"، وأكثر من اشتهر بغنائها هي المطربة ميثاء.

- يوم الجمعة

هي أغنية من التراث العراقي: "يا حبيبي اليوم جمعة واحنا موعدنا السبت"، وقد غناها العديد من المطربين منهم المطرب ربيع الأسمر، وغناها ماجد المهندس بعنوان "خابرتها وخابرتني".

- الخميس

قدم المطرب محمد صيام أغنية "الخميس"، ضمن أحداث فيلم "بوسي كات"، بطولة راندا البحيري.