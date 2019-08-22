خاص| مصطفى كامل يعلن عودته للتمثيل مطلع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف المطرب مصطفى كامل، عن عودته للتمثيل، مطلع العام الجديد 2020.

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يقرأ خلال الأيام الحالية مشروعين دراميين، أحدهما في التليفزيون والآخر في السينما، مشيرا إلى أنه سيفاضل بينهما لاختيار المشروع المناسب والأقوى للعودة بقوة للتمثيل من خلاله.

Advertisements

ورفض مصطفى كامل، الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العملين، لحين مرحلة التعاقد الرسمي، مشيرا إلى أنه سيبدأ تصوير ما سيستقر عليه مطلع العام الجديد 2020.

وطرح مصطفى كامل، مساء الثلاثاء، فيديو كليب أغنية "مجرم" عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.

وكان كامل، قد خاض تجربة التمثيل بفيلم "قشطة يابا" عام 2005، وشاركه البطولة ضياء عبدالخالق وجيهان فاضل ومحمد نجاتي وإيناس النجار وصلاح عبدالله وانتصار وتأليف عادل عبدالمنعم ومن إخراج عاطف شكري.