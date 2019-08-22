تراند اليوم : أول تعليق من كاظم الساهر على انفصاله عن خطيبته...

رفض الفنان كاظم الساهر الرد على ما أثير عن انفصاله عن خطيبته التونسيّة سارة، وأكّد في مقابة مع برنامج تلفزيوني ، أنّ هذه الأمور "شخصية وخاصة نؤجّلها ونتحدّث عنها فيما بعد".
وقد تردّد خبر الانفصال بسبب عدم ظهور سارة مع كاظم في الحفلات التي أحياها في موسم الصيف، الأمر الذي دفع محبّيه إلى التساؤل حول ما أثير عن فشل علاقتهما، التي سبق وأعلن كاظم عنها في إحدى حفلاته، مؤكّداً أنّه سيبلغ الجمهور عندما يتزوّج.
يذكر أنّ كاظم أعلن أنّه سيبتعد في الفترة المقبلة عن الفن، بعد أن ينتهي من كل تعاقداته الفنية، التي كان آخرها حفل ضمن فعاليات سوق عكاظ بدورته الـ 13 في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في أوبريت مع الفنان محمد عبده والفنانة كارول سماحة.