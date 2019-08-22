تراند اليوم : بعد حبسه.. "الفيشاوي" يرد على طليقته بــ "اتهام مخل بالشرف"



رد الممثل المصري المصري أحمد الفيشاوي، على طليقته هند الحناوي، قائلاً إن امتناعه عن دفع النفقة جاء بسبب التدليس والغش من طليقته، في أول رد فعل بشأن قضية نفقة ابنته لينا، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وفي بيان عن طريق مكتب الفايز لأعمال المحاماة الذي يوكله في قضاياه، تحدث الفيشاوي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "انستجرام" عن موقفه القانوني من قضية ابنته لينا.

وقال البيان إن "الحناوي" حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى انجلترا عن "طريق الغش والتدليس وإيهامه أنها تسافر بابنته لتعليمها".

وأضاف: "في حين أنها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لأنها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرًا وفي حالة سكر بيّن".

وتابع: "الخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند تواطأت معها للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كليهما من الآخر على نحو ممنهج بحسب ما ورد بالقضايا والأوراق الرسمية".

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وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمًا واجب النفاذ السبت الماضي بحبس الفيشاوي لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا".

وقال محامي الحناوي، في دعواه إن الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ234 ألفا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.

وقال محامي مطلقته في رسالة للفيشاوي: "عيب يا أحمد انت والدك فنان مشهور ويتمتع بسمعة طيبة ولو والدك كان على قيد الحياة لم يكن يرضى بهذا الحال، وبما تفعله".

وأضاف: "نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، ياريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء وأنا شخصيًا مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية".

وتابع: "حاولت أن تُدخل سمية الألفي لضم الابنة لحضانتها وحاولت منعها من السفر وأن تكون على ترقب وصول. عيب يا أحمد هذه المسائل ليست جيدة، لم يكن لدينا رغبة في تطور الأمور، وغرضنا أن يصرف على ابنته ويتصالح".